Bierhoff | “Milan | scudetto possibile”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 12 gennaio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, , l’ex centroavanti del, Oliver, ha parlato del momento attuale dei rossoneri che possono emulare quella squadra che vinse con lui in campo lodella stagione 1998-99. Cosa ha detto Oliverdi oggi come quello del ’99? “Non direi. Ilha sempre avuto grandi campioni e in quella squadra c’erano Maldini, Boban, Weah e Leonardo. Arrivava però da un paio di stagioni negative, addirittura undicesimo e decimo posto, mentre ildi adesso ha una composizione diversa, e viene quasi da dieci anni senza successi in campionato”. Sul momento del“Si vede che tutte le grandi squadre di Europa sono state impegnate a ritmo serrato in questa annata particolare ...