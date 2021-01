Beverly Hills 90210, l’ennesimo lutto travolge il cast (Di martedì 12 gennaio 2021) Beverly Hills 90210, ennesimo lutto nel cast della popolare serie statunitense, è morto John Reilly. La malattia di Shannen Doherty, che lo scorso febbraio è tornata a combattere contro il tumore, la prematura morte di Luke Perry, scomparso all’età di 52 anni dopo un ictus, i problemi di alcolismo di Jason Priestley ai debiti di Tori Spelling. Un cast tutt’altro fortunato quello di Beverly Hills 90210 che si trova ora a fare i conti con l’ennesimo lutto con la morte del popolare attore John Reilly. LEGGI ANCHE>>>Beverly Hills 90210, l’attrice spaventa i fan: “Sto registrando messaggi d’addio“ LEGGI ANCHE>>>Brian ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021), ennesimoneldella popolare serie statunitense, è morto John Reilly. La malattia di Shannen Doherty, che lo scorso febbraio è tornata a combattere contro il tumore, la prematura morte di Luke Perry, scomparso all’età di 52 anni dopo un ictus, i problemi di alcolismo di Jason Priestley ai debiti di Tori Spelling. Untutt’altro fortunato quello diche si trova ora a fare i conti concon la morte del popolare attore John Reilly. LEGGI ANCHE>>>, l’attrice spaventa i fan: “Sto registrando messaggi d’addio“ LEGGI ANCHE>>>Brian ...

