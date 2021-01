Baglio | servizio porta a porta a singhiozzo e condomini invasi da rifiuti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – “Questo e’ il ‘’ di Virginia Raggi nel XII Municipio. Per una casa di 100 mq si pagano 400 euro l’anno di Tari per avere un muro dinei. Rischi per igiene pubblica e sicurezza dei cittadini. Roma e’ una discarica a cielo aperto, vergogna!”. Cosi’ in un tweet la consigliera capitolina Pd Valeria