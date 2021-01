Wolff | “La F1 deve guardare al passato”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Dichiarazioni particolari quelle di Totoche faranno discutere il mondo della F1. Il team principal della Mercedes ha dichiarato che la Formula Uno, dovrebbe rifarsi alle vecchie auto, per aumentare la bellezza e l’agilità delle vetture attraendo ancor di più i tifosi.: a cosa sono dovute queste dichiarazioni? Le parole disono frutto di quanto messo in mostra da Fernando Alonso con la Renault R25. Lo spagnolo, prima del gran premio finale della stagione, ha colto l’occasione per girare con la vettura con la quale vinse il suo primo campionato del mondo nel 2005.è dunque rimasto colpito dalla performance della vettura ma soprattutto dalla sua estetica e agilità: “La vettura sembrava molto agile. In più l’auto urlava come i vecchi motori V10“. “La macchina è più piccola rispetto alle ...