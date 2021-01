pfmajorino : Ma è mai possibile che la #Lombardia con i mezzi enormi che ha Regione ha il primato di peggiore regione italiana… - SanMarino_RTV : Anche i #vaccini #anticovid sul tavolo bilaterale Italia-#SanMarino | Nel servizio di @FrancescaBilio [… - qn_lanazione : Vaccini antiCovid, Rappuoli: 'Sulla sicurezza fatti più test del solito' - PaparellaR0cc : Qualcuno mi sa dire perché, a differenza dei #vaccini #antinfluenzali del passato, non c'è il #virus inattivato/ucc… - PAOLAGOSTINI : L'intervista di Montanari rimossa da YouTube: il vaccino anticovid è una truffa, i vaccini aumentano le malattie -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini antiCovid

Bollettino vaccini anti-Covid in tempo reale oggi 11 gennaio 2021: più di 653mila vaccinati in Italia. I numeri e la classifica delle Regioni: le novità ...Il vaccino anti-Covid di BioNTech può essere modificato in tempi relativamente rapidi in caso di mutazione grazie alla tecnologia a mRna ...