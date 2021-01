Trump il golpista va in visita al muro tra Texas e Messico, i democratici in rivolta: 'Boicottatelo' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Donald Trump, che continua a fare finta di nulla dopo aver tentato un golpe, ha annunciato che si recherà in Texas per rivendicare il suo successo nella costruzione del muro con il Messico. I ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 gennaio 2021) Donald, che continua a fare finta di nulla dopo aver tentato un golpe, ha annunciato che si recherà inper rivendicare il suo successo nella costruzione delcon il. I ...

EnricoLetta : Quel che sta succedendo al #CapitolBuilding di #WashingtonDC è la dimostrazione che #Trump è un golpista. Come tale andrebbe trattato. - rulajebreal : L’assalto a #CapitolHill è l’ultima conferma che Trump è un criminale, fomentatore di una destra golpista, un peric… - LiaQuartapelle : Mentre negli USA i repubblicani lo chiamano golpista, in Italia c’è una fan di Trump che sostiene che bisogna fare… - LPalmisano : Gli Usa verso #impeachment per #Trump il golpista. Cosa buona e giusta. - neri_serneri : Mentre parte l'#impeachment la Corte Suprema, a maggioranza Repubblicana, rigetta per l'ennesima volta il ricorso d… -