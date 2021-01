Tridico (INPS): con salario minimo a 8 euro l’ora ci sarebbero 3,3 miliardi in più per lavoratori (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’introduzione di un salario minimo in Italia ridurrebbe le disuguaglianze, pur non portando a una riduzione dell’occupazione. È quanto sostenuto il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, in audizione al Senato. Fissando il salario minimo a 8 euro l’ora al netto della tredicesima e del TFR ci sarebbe un maggiore reddito disponibile per i lavoratori (saldo tra maggiore retribuzione e maggiori imposte e contributi) di circa 3,3 miliardi, secondo Tridico. L’effetto per le imprese sarebbe un aumento delle retribuzioni lorde per 4,6 miliardi. I lavoratori coinvolti sarebbero il 13,8% del totale dei dipendenti privati, secondo le cifre ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’introduzione di unin Italia ridurrebbe le disuguaglianze, pur non portando a una riduzione dell’occupazione. È quanto sostenuto il presidente dell’, Pasquale, in audizione al Senato. Fissando ila 8al netto della tredicesima e del TFR ci sarebbe un maggiore reddito disponibile per i(saldo tra maggiore retribuzione e maggiori imposte e contributi) di circa 3,3, secondo. L’effetto per le imprese sarebbe un aumento delle retribuzioni lorde per 4,6. Icoinvoltiil 13,8% del totale dei dipendenti privati, secondo le cifre ...

