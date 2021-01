Traffico Roma del 11-01-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Attenzione ci sono incolonnamenti tra la Pontina è l’uscita Ardeatina in direzione Appia in corso una manifestazione sotto il Ministero dell’Istruzione per questo motivo si è resa necessaria la chiusura di Viale Trastevere tra Viale Glorioso via Emilio Morosini alla più la polizia locale Cervignano incidente in via Tommaso Fortifiocca all’altezza di via Adolfo Omodeo raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni altro incidente sulla via Anagnina in prossimità di via Seminara in direzione del centro città non si evidenziano difficoltà e tuttavia opportuno procedere con le dovute cautele restiamo nella zona sud della capitale Ci sono code permolto intenso sulla via Ardeatina 3 via di torricola via di Fioranello per i dettagli di queste e di ...