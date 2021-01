Traffico Roma del 11-01-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Ci sono code sul grande raccordo anulare tra Tuscolana e Casilina per lavori sulla Casilina all’altezza di giardinetti e cu è all’altezza dello svincolo per La Ardeatina per lavori tra il divino amore ed il grande raccordo anulare disagi invece per semafori guasti in via Cassia all’incrocio con via della Giustiniana nelle vicinanze di di Francia invece chiusa via Tuscia per lavori sulle condutture dell’acqua tra via Flaminia Nuova e via Canino lavori con code anche a Montesacro su via Nomentana tra via Jacopo Sannazzaro e corso ed è chiusa ancora per accertamenti tecnici la complanare della Pontina ...