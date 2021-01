Senza bolla e senza protocollo, anche in NBA rinviano le partite per Covid (Di lunedì 11 gennaio 2021) La “bolla” di Disneyworld aveva tenuto l’NBA al sicuro, permettendo al grande basket americano di chiudere il campionato in tre mesi. Ora che la bolla è scoppiata e anche loro sono tornati alla gestione “normale” dello sport in pandemia, ecco che le dinamiche si appiattiscono: anche l’NBA rinvia le partite per troppi positivi. Loro, ovviamente, non hanno il protocollo Uefa a complicare le decisioni. E’ stata rinviata la gara tra Boston e Miami, che hanno sette giocatori indisponibili a testa: dopo i casi nei Celtics si è aggiunta una positività negli Heat che ha costretto Miami a mettere in quarantena tutto il gruppo-squadra e a comunicare l’indisponibilità a giocare. L’ipotesi di sconfitta a tavolino la lega non l’ha proprio presa in considerazione e ha emesso una nota nella quale ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) La “” di Disneyworld aveva tenuto l’NBA al sicuro, permettendo al grande basket americano di chiudere il campionato in tre mesi. Ora che laè scoppiata eloro sono tornati alla gestione “normale” dello sport in pandemia, ecco che le dinamiche si appiattiscono:l’NBA rinvia leper troppi positivi. Loro, ovviamente, non hanno ilUefa a complicare le decisioni. E’ stata rinviata la gara tra Boston e Miami, che hanno sette giocatori indisponibili a testa: dopo i casi nei Celtics si è aggiunta una positività negli Heat che ha costretto Miami a mettere in quarantena tutto il gruppo-squadra e a comunicare l’indisponibilità a giocare. L’ipotesi di sconfitta a tavolino la lega non l’ha proprio presa in considerazione e ha emesso una nota nella quale ...

A 6 mesi dalla nascita della sua prima figlia Cristina Marino, fidanzata di Luca Argentero, è tornata a sfoggiare una forma smagliante e sui social ha conquistato i fan con uno scatto bollente. Un pai ...

Lo scorso anno il titolo Tesla è cresciuto del 743%: chi aveva scommesso su un calo delle azioni ha subito una vera e propria batosta ...

