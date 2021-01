Sciopero studenti 11 gennaio: “Disertare la Dad per tornare in presenza” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Oggi 11 gennaio gli studenti hanno deciso di scioperare per Disertare la Dad, che ad oggi, è ancora l’unico metodo per i ragazzi di poter frequentare la scuola, o le aule, per i pochissimi che torneranno in presenza. Infatti la Rete degli studenti medi lancia lo Sciopero della scuola in varie città per oggi 11 gennaio. I ragazzi protesteranno poiché è stato concesso solo in tre regioni di poter tornare a scuola in presenza per gli istituti superiori. La voce degli studenti: “Vogliamo tornare in presenza” In una nota, i ragazzi esprimono così il loro dissenso: “Vogliamo la scuola in presenza ed essere priorità del paese, basta rimandi e rimpalli. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Oggi 11glihanno deciso di scioperare perla Dad, che ad oggi, è ancora l’unico metodo per i ragazzi di poter frequentare la scuola, o le aule, per i pochissimi che torneranno in. Infatti la Rete deglimedi lancia lodella scuola in varie città per oggi 11. I ragazzi protesteranno poiché è stato concesso solo in tre regioni di potera scuola inper gli istituti superiori. La voce degli: “Vogliamoin” In una nota, i ragazzi esprimono così il loro dissenso: “Vogliamo la scuola ined essere priorità del paese, basta rimandi e rimpalli. Il ...

