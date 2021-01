Sassuolo, De Zerbi: «La prestazione non basta più» – VIDEO (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato la sconfitta subita in Serie A contro la Juventus – VIDEO Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato la sconfitta subita in Serie A contro la Juventus. «La prestazione non mi basta più, serve vincere le partite se vogliamo mettere in pratica il percorso di crescita degli ultimi tre anni», ha detto De Zerbi in conferenza stampa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roberto De, allenatore del, ha commentato la sconfitta subita in Serie A contro la Juventus –Roberto De, allenatore del, ha commentato la sconfitta subita in Serie A contro la Juventus. «Lanon mipiù, serve vincere le partite se vogliamo mettere in pratica il percorso di crescita degli ultimi tre anni», ha detto Dein conferenza stampa. Leggi su Calcionews24.com

