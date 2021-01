Ruba un’auto ma viene beccato dai carabinieri | 25enne arrestato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Idi Frattamaggiore (Napoli) hannoin flagranza per furto di auto unincensurato di Salerno ma domiciliato nel campo nomadi in Caivano (località Casolla). I militari dell’Arma – in uno dei tanti servizi notturni disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno notato l’uomo in via Stanzione a bordo di una utilitaria spinta da un’altra auto con all’interno altri due uomini. Alla vista deii due sono fuggiti lasciando ” a terra” ilnell’auto che era stata appenata. L’uomo non ha potuto fare altro che arrendersi e ilo hanno. Ilè stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Sono in corso ...