Qualificazioni Australian Open maschile 2021 | programma e orari di martedì 12 gennaio

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il, glie l’ordine di gioco di12, per quanto riguarda lemaschili agli. Di scena un solo azzurro, ovvero Lorenzo Giustino, che sfiderà il croato Borna Gojo come primo match sul campo B. Di seguito lazione completa delle quali di Doha, per l’occasione località scelta in vista di un main draw di marchioo. DOHA – COURT B Dalle ore 8:30 italiane: Gojo vs Giustino (29) CLICCA QUI PER ILCOMPLETO SportFace.