Papa Francesco apre i ministeri alle donne ma precisa: «Non saranno mai sacerdoti» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con un Motu proprio, il Pontefice ha stabilito che potranno ora accedere ufficialmente ai ministeri del Lettorato e dell'Accolitato anche le donne attraverso un apposito mandato e in forma istituzionalizzata. I due ministeri prevedono la lettura della Parola di Dio durante la celebrazioni liturgiche e i servizi all'altare. Entrambe le funzioni avvenivano già ma senza un mandato istituzionale vero e proprio. «La scelta di conferire anche alle donne questi uffici, che comportano una stabilità, un riconoscimento pubblico e il mandato da parte del vescovo, rende più effettiva nella Chiesa la partecipazione di tutti all'opera dell'evangelizzazione», ha spiegato Papa Francesco in una lettera al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Luis ...

