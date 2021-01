Nozze Unicredit-Mps? È ora di fare chiarezza Parla De Mattia

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 gennaio 2021), prima di tutto. Ledi Stato tra(qui l’intervista al segretario della Fabi, Lando Sileoni) sono, per il momento, poco più di un progetto. Non è dato sapere quando e in che modo il Tesoro (azionista al 68% del Monte) uscirà dal capitale: la deadline per l’addio ae il ritorno della banca sul mercato, concordata con la Commissione Ue, è fissata per metà 2022. Oltre quella data potrebbe scattare l’accusa di aiuti di Stato. Solo che prima di salutare Rocca Salimbeni c’è da capire chi metterà i 2,5 miliardi di ricapitalizzazione necessari a irrobustire l’istituto senese, che nel 2019 ha chiuso il bilancio con un rosso di 1 miliardo. Al netto dell’ondata di sofferenze che, complice la pandemia, sta per abbattersi sul sistema bancario nazionale e non. Angelo De ...