Mercato Juve | Scamacca pista sempre più calda, ecco perchè… (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’infortunio di Dybala in Juve-Sassuolo (esami tra oggi e domani) potrebbe velocizzare la trattativa: Scamacca piace molto ai bianconeri “Scamacca? Ne parliamo dopo. Vediamo cosa ci dirà la Juventus…“. Le… L'articolo Mercato Juve Scamacca pista sempre più calda, ecco perchè… proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’infortunio di Dybala in-Sassuolo (esami tra oggi e domani) potrebbe velocizzare la trattativa:piace molto ai bianconeri “? Ne parliamo dopo. Vediamo cosa ci dirà lantus…“. Le… L'articolopiùproviene da Meteoweek.com.

SkySport : MERCATO Genoa, Luca Pellegrini può rientrare alla Juve. L'operazione darebbe via libera Frabotta a Cagliari… - ansacalciosport : Mercato: per Milik si fa dura, Inter tutti confermati. Napoli non cala pretese, Juve su Scamacca. Dembelé all'Atlet… - profeta_78 : @InterCM16 @sole24ore Però l'unica che piange e non fa spese è l'Inter perché juve e milan non mi sembra che siano… - doublepottere : @J_Mercato @aaronramsey @juventusfc Che poi è il problema della Juve. - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? Cuore #Roma: acciuffa il pari con l'#Inter negli ultimi minuti ?? #Conte sotto accusa… -