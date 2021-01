Lo dicono pure le toghe: "Mediterranea non fu diffamata" Duro colpo per Casarini (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mauro Indelicato Secondo i giudici capitolini l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha diffamato i membri dell'Ong Mediterranea Saving Humans a bordo della nave Mare Jonio Per un procedimento che ha visto sabato il suo primo atto, un altro invece ha subito la definitiva archiviazione. Nelle scorse ore infatti è giunta la notizia secondo cui la denuncia contro Matteo Salvini, fatta dall'Ong italiana Mediterranea Saving Humans, è stata archiviata dal tribunale ordinario di Roma. nodo 1730958 Il braccio di ferro tra l'ex ministro dell'Interno e gli attivisti che hanno operato con la nave Mare Jonio risale al marzo del 2019, quando per la prima volta dal Viminale è stato impedito al mezzo usato da Mediterranea di approdare a Lampedusa con alcuni migranti a bordo. Si è trattato del primo scontro tra il ministero ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mauro Indelicato Secondo i giudici capitolini l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha diffamato i membri dell'OngSaving Humans a bordo della nave Mare Jonio Per un procedimento che ha visto sabato il suo primo atto, un altro invece ha subito la definitiva archiviazione. Nelle scorse ore infatti è giunta la notizia secondo cui la denuncia contro Matteo Salvini, fatta dall'Ong italianaSaving Humans, è stata archiviata dal tribunale ordinario di Roma. nodo 1730958 Il braccio di ferro tra l'ex ministro dell'Interno e gli attivisti che hanno operato con la nave Mare Jonio risale al marzo del 2019, quando per la prima volta dal Viminale è stato impedito al mezzo usato dadi approdare a Lampedusa con alcuni migranti a bordo. Si è trattato del primo scontro tra il ministero ...

Wehewu_el49 : @djanghuez Ecco vedi. Mah... Poi la riservatezza... pure Telegram dicono non sia molto sicuro. - easynot10 : @Chadia98520751 Dicono che voglion far incontrare a Dayane sua madre... Qualcuno ha parlato con Juliano che non è d… - _antobella_ : Leggo tweet di persone che dicono addirittura di aver riso per il confessionale di Stefania in lacrime e poi ci son… - Peppe2379 : RT @just4friends83: Adoro le persone dirette..Quelle che ti dicono ciò che pensano, senza giochetti, e che ogni tanto magari si danno pure… -

Ultime Notizie dalla rete : dicono pure La Mannoia dice quello che a sinistra non dicono ilGiornale.it Lo dicono pure le toghe: "Mediterranea non fu diffamata" Duro colpo per Casarini

I giudici del tribunale di Roma hanno archiviato le accuse di diffamazione contro Matteo Salvini mosse dalla Mare Jonio ...

Schumi jr in F.1 con pieno merito: Mick con la Haas merita solo rispetto

Lo faccio sapendo bene che non è la prima volta che lo dico, però consideratelo pure come richiamo di un vaccino e sappiate che il concetto ribadito è questo: Mick Schumacher non è un ...

I giudici del tribunale di Roma hanno archiviato le accuse di diffamazione contro Matteo Salvini mosse dalla Mare Jonio ...Lo faccio sapendo bene che non è la prima volta che lo dico, però consideratelo pure come richiamo di un vaccino e sappiate che il concetto ribadito è questo: Mick Schumacher non è un ...