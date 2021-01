Katy Hobbs | in una premonizione il suo omicidio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Per la rubrica “Cronache del mistero” oggi raccontiamo la tragica storia di. Luglio 1987 Las Vegas, Nevada. Inizia da qui la storia di, all’epoca adolescente. La sua infanzia non fu propriamente semplice. Stretto un forte legame col padre, all’età di 8 annivide i genitori divorziare e dovette seguire la madre e la sorellina piccola in un complesso residenziale a Las Vegas. Vivian la madre dipensò che quel trasferimento non poteva che giovare a tutte loro. Un nuovo inizio, lontano da dove erano sempre state avrebbe sicuramente aiutato ancheche da tempo per altro manifestava un’inquietante malessere. La ragazzina infatti era perseguitata un sinistro pensiero che stava condizionando la sua vita e quella della sua famiglia. “Morirò a 16 anni, lo so, lo ...