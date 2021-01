Juventus, escluse lesioni per McKennie e Chiesa. Il comunicato (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo il report sulle condizioni di Dybala, il sito dei bianconeri ha chiarito anche la situazione degli infortuni di McKennie e Chiesa, ecco il comunicato: “Gli esami a cui sono stati sottoposti McKennie e Chiesa hanno invece escluso lesioni e pertanto le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo il report sulle condizioni di Dybala, il sito dei bianconeri ha chiarito anche la situazione degli infortuni di, ecco il: “Gli esami a cui sono stati sottopostihanno invece esclusoe pertanto le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

