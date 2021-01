Infortunio Dybala | tegola per la Juve | stop di 15-20 giorni

SkySport : Infortunio Dybala, arriva zoppicando e con tutore al J Medical #SkySport #Juventus #Dybala - DiMarzio : #Juventus, i tempi di recupero per #Dybala. Le ultime dall'infermeria ?? - SkySport : Dybala, arriva zoppicando e con tutore al JMedical - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: UFFICIALE - Juve, niente Inter per Dybala: lesione al legamento collaterale, i tempi di recupero - - Notiziedi_it : Juventus, le condizioni di Dybala dopo l’infortunio: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Dybala

Si allunga la lista degli indisponibili per la Juventus, che solo nel match di ieri contro il Sassuolo ha registrato gli infortuni di Dybala, ...Per il numero 10 bianconeri si parla di almeno 15-20 giorni di stop. Niente di grave invece per gli altri due giocatori infortunati, Federico Chiesa e Weston McKennie.