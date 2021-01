Imola torna in F1 anche nel 2021 | è ufficiale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021)tornerà in F1nel, questa è la notiziariportata da Ansa.it. La massima categoria dell’automobilismo correrà un doppio appuntamento in Italia: a Monza durante il mese di settembre e a(data ancora da definire). Seguirà una conferenza alle 09:15 da parte del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.e il ritorno in F1: sarà una tappa fissaoltre il? La notizia sarà ufficializzata completamente dal presidente della Regione Emilia-Romagna, ma il verdetto è ormai deciso:tornerà in F1per la stagione del. Dopo la precedente annata, abbiamo assistito al ritorno di tantissimi vecchi circuito di F1 come quello di ...