Il team Oms arriverà giovedì in Cina: parte l’indagine sull’origine del Covid (Di lunedì 11 gennaio 2021) parte l’indagine del team dell’Oms sull’origine del Covid. La squadra di scienziati, infatti, arriverà in Cina il prossimo giovedì. La scorsa settimana erano affiorate diverse polemiche sul mancato arrivo degli esperti del team Oms in Cina. Diverse incomprensioni, infatti, avevano portatoa quasi un faccia a faccia tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità ed il Governo cinese. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021)deldell’Omsdel. La squadra di scienziati, infatti,inil prossimo. La scorsa settimana erano affiorate diverse polemiche sul mancato arrivo degli esperti delOms in. Diverse incomprensioni, infatti, avevano portatoa quasi un faccia a faccia tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità ed il Governo cinese. L'articolo proviene da Inews.it.

Adnkronos : #Covid, team #Oms a Pechino per indagare su origine pandemia - AnnalisaChirico : Pechino ostacola il team dell’Oms incaricato di approfondire l’origine del virus e non concede ancora le autorizzaz… - AsiaNewsIT : Pechino: il team dell'Oms inizierà l'inchiesta sul Covid il 14 gennaio - v3rd3acqua : RT @Adnkronos: #Covid, team #Oms a Pechino per indagare su origine pandemia - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Covid in Cina, 103 casi. Giovedì arriva il team Oms che studia l'origine della pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : team Oms Covid, team Oms a Pechino per indagare su origine pandemia Adnkronos Pechino: il team dell'Oms inizierà l'inchiesta sul Covid il 14 gennaio

L’indagine partirà dopo numerosi rinvii, l’ultimo la scorsa settimana. La squadra di esperti collaborerà con i dottori cinesi. Non è chiaro se la missione potrà ...

L'OMS in Cina sulle tracce del virus

Il ministero degli Esteri, in risposta, disse che i ritardi dell'operazione non erano 'solo una questione di visti'. Lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale di Pechino. La Commissione sanita ...

L’indagine partirà dopo numerosi rinvii, l’ultimo la scorsa settimana. La squadra di esperti collaborerà con i dottori cinesi. Non è chiaro se la missione potrà ...Il ministero degli Esteri, in risposta, disse che i ritardi dell'operazione non erano 'solo una questione di visti'. Lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale di Pechino. La Commissione sanita ...