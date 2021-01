I delitti del BarLume 8, la recensione: la pandemia arriva a Pineta (Di lunedì 11 gennaio 2021) La recensione di Mare forza quattro e Tana libera tutti, i due episodi che vanno a comporre l'ottava stagione de I delitti del BarLume. In Italia ci pensa la serie Sky I delitti del BarLume a fare da apripista al racconto della pandemia sul piccolo schermo. Naturalmente lo fa col suo solito stile garbato e irriverente, come sottolineato nella nostra recensione de I delitti del BarLume 8. In più, a movimentare le acque a Pineta ci pensano i "soliti" delitti che distraggono gli abitanti di Pineta dalle preoccupazioni sanitarie aiutandoli perfino a trovare la scusa per uscire di casa in pieno lockdown. L'arrivo del COVID-19 costringerà perfino i "bimbi" a cedere alla tecnologia ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ladi Mare forza quattro e Tana libera tutti, i due episodi che vanno a comporre l'ottava stagione de Idel. In Italia ci pensa la serie Sky Idela fare da apripista al racconto dellasul piccolo schermo. Naturalmente lo fa col suo solito stile garbato e irriverente, come sottolineato nella nostrade Idel8. In più, a movimentare le acque aci pensano i "soliti"che distraggono gli abitanti didalle preoccupazioni sanitarie aiutandoli perfino a trovare la scusa per uscire di casa in pieno lockdown. L'arrivo del COVID-19 costringerà perfino i "bimbi" a cedere alla tecnologia ...

