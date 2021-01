Dalla Francia, infortunio per Simakan. Rischia un mese di stop (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da Le10Sports, il difensore dello Strasburgo, Simakan, avrebbe subito un infortunio che dovrebbe tenerlo ai box per circa un mese. Il giocatore si è infortunato nel corso della partita contro il Lens. Il francese è uscito dopo il primo tempo e secondo il portale transalpino il problema sarebbe al ginocchio. Simakan è l’obiettivo principale per la difesa del Milan nel mercato di gennaio e questo infortunio potrebbe cambiare i piani dei rossoneri. Questo stop potrebbe addirittura far saltare la trattativa che sembrava decisamente ben indirizzata. L’alternativa del Milan è Kabak, qualora dovesse davvero saltare Sikakan. Foto: Sito Strasburgo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da Le10Sports, il difensore dello Strasburgo,, avrebbe subito unche dovrebbe tenerlo ai box per circa un. Il giocatore si è infortunato nel corso della partita contro il Lens. Il francese è uscito dopo il primo tempo e secondo il portale transalpino il problema sarebbe al ginocchio.è l’obiettivo principale per la difesa del Milan nel mercato di gennaio e questopotrebbe cambiare i piani dei rossoneri. Questopotrebbe addirittura far saltare la trattativa che sembrava decisamente ben indirizzata. L’alternativa del Milan è Kabak, qualora dovesse davvero saltare Sikakan. Foto: Sito Strasburgo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

