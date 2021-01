Criptovalute | bruciati 230 miliardi di dollari di capitalizzazione in 24 ore

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sembra essersi arrestata la corsa del bitcon, e di tutto il mercato delle, dopo mesi di continui rialzi e il superamento di ogni record. In due giorni la valuta più famosa e di maggior valore, il bitcoin, ha perso il 20% del suo valore, passando da oltre 41 mila a meno di 33 mila. Ladell’intero mercato, che solo tre giorni fa aveva passato per la prima volta quota 1000di, è calata di 230di, secondo i dati di CoinMarketCap. Il valore dell’intero mercato è passato infatti da oltre 1.115a meno di 880 in poco più di 24 ore. La correzione in corso era prevista “poiché riteniamo che il recente aumento dei prezzi del bitcoin da meno di 20.000 ...