Covid, ora Conte è preoccupato: "Sta arrivando una impennata di contagi" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl premier Giuseppe Conte appare preoccupato per una nuova ondata, la terza per l'esattezza, di contagi da Covid-19. E' quanto traspare in una battuta 'rubata' dal Tg3 al presidente del Consiglio, intercettato in una conversazione con una commerciante nel corso di una 'pausa caffè' nei pressi di palazzo Chigi. "Sta arrivando una impennata del contagio di coronavirus", ha detto Conte, "Gran Bretagna, Germania, Irlanda, adesso sta arrivando anche da noi. Non sarà facile, dobbiamo ancora fare sacrifici". Preoccupazione che induce il Governo a correre per approvare le misure necessarie. "Domani sera dobbiamo fare il Consiglio dei ministri per approvare il Recovery Plan", ha concluso il premier, "lavoriamo ..."

