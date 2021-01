Coronavirus: fasce con soglie più basse in nuovo Dpcm, Conte 'impennata contagi'/Adnkronos (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Resta il modello per fasce con l'abbassamento delle soglie. Scatterà prima quindi l'ingresso in zona arancione o rossa: Rt 1 per arancione, 1.25 per la zona rossa. Ma si pensa anche "di intervenire anche sugli indici di rischio per facilitare gli ingressi in arancione, ad esempio le Regioni a rischio alto". Sarebbe stata invece tolta dal tavolo l'ipotesi -avanzata da Cts e Iss e sui le regioni si sono dette contrarie- di far scattare la zona rossa con 250 casi ogni 100mila abitanti. E poi: verso lo stop per l'asporto per i bar dalle 18 come misura anti-movida con la richiesta degli enti locali di ristori certi per le categorie costrette a chiudere. Ed inoltre stop alla mobilità tra le regioni, anche se gialle. Sono alcuni punti dello schema del nuovo Dpcm discusso oggi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. () - Resta il modello percon l'abbassamento delle. Scatterà prima quindi l'ingresso in zona arancione o rossa: Rt 1 per arancione, 1.25 per la zona rossa. Ma si pensa anche "di intervenire anche sugli indici di rischio per facilitare gli ingressi in arancione, ad esempio le Regioni a rischio alto". Sarebbe stata invece tolta dal tavolo l'ipotesi -avanzata da Cts e Iss e sui le regioni si sono dette contrarie- di far scattare la zona rossa con 250 casi ogni 100mila abitanti. E poi: verso lo stop per l'asporto per i bar dalle 18 come misura anti-movida con la richiesta degli enti locali di ristori certi per le categorie costrette a chiudere. Ed inoltre stop alla mobilità tra le regioni, anche se gialle. Sono alcuni punti dello schema deldiscusso oggi in ...

(Adnkronos) - Linea prudente anche se sembra non ci sarà l'ipotesi di week end arancioni in tutta Italia, come l'ultimo fine settimana, nel nuovo ...

Nuovo Dpcm: verso stop a spostamenti tra regioni

(Adnkronos) - Linea prudente anche se sembra non ci sarà l'ipotesi di week end arancioni in tutta Italia, come l'ultimo fine settimana, nel nuovo ... Nel nuovo Dpcm verso lo stop allo spostamento tra regioni gialle e stretta sulla movida: le nuove regole dovrebbero entrare in vigore da giovedì Stop agli spostamenti tra regioni gialle, giro di vi ...