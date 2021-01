C’è posta per te: record di ascolti e critiche per il pubblico in studio senza mascherina (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sabato 9 gennaio 2021 Maria De Filippi è tornata con C’è posta per Te su Canale 5 per il 21esimo anno di fila. record di ascolti per la prima puntata, grandi ospiti in studio e molte polemiche per l’assenza di mascherine nel pubblico. Ecco i dettagli. Leggi anche–> Can Yaman e Maria De Filippi: tra L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sabato 9 gennaio 2021 Maria De Filippi è tornata con C’èper Te su Canale 5 per il 21esimo anno di fila.diper la prima puntata, grandi ospiti ine molte polemiche per l’asdi mascherine nel. Ecco i dettagli. Leggi anche–> Can Yaman e Maria De Filippi: tra L'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - snd_vgn : RT @intommosgang: Louis Tomlinson & Olivia Wilde a C'è Posta Per Te like per la parte 2?? - micheelele_ : Daniela non si è accorta di non essere a C'è posta per te #leredità - Giulia00638579 : ?H e O ITALIAN TV EDITION? H e O si conoscono —> uomini e donne H e O vengono paparazzati 1783 volte —> grande frat… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia