Avvocati: gli obblighi di formazione continua (Di lunedì 11 gennaio 2021) A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo della formazione continua per gli iscritti a un Ordine professionale (D.P.R. 137/2012), questi ultimi hanno dovuto adeguarsi alle norme ed emanare regolamenti specifici per le proprie categorie. Per quanto riguarda l’Ordine Forense, il dovere di formazione continua è stato introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato anche dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) con regolamento adottato a luglio 2007. Per adempiere a tale obbligo, gli iscritti all’albo devono conseguire annualmente i Crediti Formativi Professionali (CFP) previsti. Attualmente l’Università ICOTEA è l’Istituto Formativo che in Italia dispone del maggior numero di proposte formative nel settore della formazione continua dei liberi professionisti, e in particolare ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 gennaio 2021) A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo dellaper gli iscritti a un Ordine professionale (D.P.R. 137/2012), questi ultimi hanno dovuto adeguarsi alle norme ed emanare regolamenti specifici per le proprie categorie. Per quanto riguarda l’Ordine Forense, il dovere diè stato introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato anche dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) con regolamento adottato a luglio 2007. Per adempiere a tale obbligo, gli iscritti all’albo devono conseguire annualmente i Crediti Formativi Professionali (CFP) previsti. Attualmente l’Università ICOTEA è l’Istituto Formativo che in Italia dispone del maggior numero di proposte formative nel settore delladei liberi professionisti, e in particolare ...

BRivarel : RT @VAntonella3: IL VATICANO E CHIUSO IL PAPA ARRESTATO NON LO DICO IO MA GLI AVVOCATI PIU GRANDI AL MONDO LIN WOOD E SIDNEY… - michelrico833 : RT @VAntonella3: IL VATICANO E CHIUSO IL PAPA ARRESTATO NON LO DICO IO MA GLI AVVOCATI PIU GRANDI AL MONDO LIN WOOD E SIDNEY… - ennebi21 : @MinutemanItaly Avvocati era l'ora..gli unici che non si sono messi a fare politica immagino.. - oopsals : RT @xdiordepp: Gli avvocati di Amber Heard, dopo che sono usciti i documenti, sono stati costretti ad ammettere che la bestia non ha mai do… - Punishe35963980 : RT @VAntonella3: IL VATICANO E CHIUSO IL PAPA ARRESTATO NON LO DICO IO MA GLI AVVOCATI PIU GRANDI AL MONDO LIN WOOD E SIDNEY… -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocati gli Testo unico della Previdenza forense: in vigore dal 1° gennaio 2021 Altalex Il sindaco sospeso ora annuncia ricorsi

Si rivolge ai cittadini con le dirette Facebook da casa sua ma non accetta (per ora) di confrontarsi con i giornalisti ...

Avvocati: gli obblighi di formazione continua

A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo della Formazione Continua per gli iscritti a un Ordine professionale (D.P.R. 137/2012), questi ultimi hanno LeggiOggi ...

Si rivolge ai cittadini con le dirette Facebook da casa sua ma non accetta (per ora) di confrontarsi con i giornalisti ...A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo della Formazione Continua per gli iscritti a un Ordine professionale (D.P.R. 137/2012), questi ultimi hanno LeggiOggi ...