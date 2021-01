Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 14 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 11 gennaio 2021)14– Guai in vista per Lucy e Bela: Lucy e Bela a causa di una serie di inadempienze si ritrovano senza un quattrino in tasca e non sanno cosa fare. Ai due allora viene in mente un’idea, ma basterà per salvare la loro disperata situazione? Lucy nutre dei dubbi anche per via del carattere spendaccione di Bela.. L'articolo News Programmi Tv.