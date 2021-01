Andrea Zenga rompe il silenzio in diretta: “Io parlo quando e come voglio” (Di martedì 12 gennaio 2021) Andrea Zenga di nuovo al centro delle discussioni per il suo rapporto con il proprio padre Walter Zenga. Stasera interviene anche la mamma. Il programma non è iniziato proprio con rose e fiori questa sera, il confronto\scontro fra Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci ci ha lasciati tutti già con una prima nota di amaro in bocca. Il programma va avanti fra una presunta “diffida scherzosa” ed un’altra passando poi ad un momento altrettanto importante: Andrea Zenga risponde al post social del proprio padre e poi incontra la sua mamma. In primis il conduttore del programma sulla casa più chiacchierata d’Italia ha chiesto schiettamente ad Andrea se lui nascondesse qualcosa per quanto riguarda il proprio rapporto col padre volendolo fare o per altro tipo di ... Leggi su instanews (Di martedì 12 gennaio 2021)di nuovo al centro delle discussioni per il suo rapporto con il proprio padre Walter. Stasera interviene anche la mamma. Il programma non è iniziato proprio con rose e fiori questa sera, il confronto\scontro fra Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci ci ha lasciati tutti già con una prima nota di amaro in bocca. Il programma va avanti fra una presunta “diffida scherzosa” ed un’altra passando poi ad un momento altrettanto importante:risponde al post social del proprio padre e poi incontra la sua mamma. In primis il conduttore del programma sulla casa più chiacchierata d’Italia ha chiesto schiettamente adse lui nascondesse qualcosa per quanto riguarda il proprio rapporto col padre volendolo fare o per altro tipo di ...

