Amici 20 l'inedito di Raffaele Senza love (video e testo) Amici 20 l'inedito di Raffaele Senza love dal 22 dicembre su tutte le piattaforme digitali (video – testo) Aumentano gli inediti di Amici 20 dopo Sangiovanni e Leonardo arriva anche l'inedito di di Raffaele Senza love cui monitoreremo l'andamento (leggi qui). Senza love è prodotto da Gorbaciof. Ecco come Raffaele ha commentato il rilascio del suo inedito: "Senza love" nasce da un terribile incubo che mi ha perseguitato per un po' di notti. È uno specchio di tutte le mie paure più grandi, in particolare quella di rimanere solo ma soprattutto di rimanere Senza l'amore delle persone più ...

