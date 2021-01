“Addio Franco” Lutto nello spettacolo Da Pippo Baudo e Gianni Morandi | tanti sono stati con lui Un fiume di dolore per il ‘dottore’

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Lascia un vuoto. Perché prima di essere ‘l’uomo dalle mani d’oro’ era per tutti un amico che oggi la città di Fabriano piange. Nelle Marche si era trasferito quando il padre, per motivi di lavoro, si era dovuto spostare. Un amore sbocciato subito e un amore per il qualeMarà è stato ampiamente ricompensato. Lo conoscevano tutti e malgrado la sua fama un sorriso,, per tutti lo aveva. Fisioterapista, massaggiatore, studioso e autore di decine di libri e di un brevetto per una cura speciale che oggi porta il suo nome. Una fama cresciuta rapidamente e tale da portarlo a occuparsi dei muscoli della nazionale candove, per le sue doti professionali e umane, si è fatto apprezzare da tutti i componenti della squadra stringendo particolarmente con...