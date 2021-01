Usa: Salvini, ‘Trump? io lo avrei votato ma è Conte uno dei suoi più grandi amici’ (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Io se fossi stato negli Stati Uniti avrei votato Trump” ma “uno dei più grandi amici di Trump è Conte ma non mi interessano le amicizie degli altri…”. Lo dice Matteo Salvini a In Mezz’ora in Più. “Ci sono alcuni valori dei liberali e dei conservatori che fanno parte del mio patrimonio valoriale” ma “io non scimmiotto Trump” o altri, “noi siamo in Italia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Io se fossi stato negli Stati UnitiTrump” ma “uno dei piùamici di Trump èma non mi interessano le amicizie degli altri…”. Lo dice Matteoa In Mezz’ora in Più. “Ci sono alcuni valori dei liberali e dei conservatori che fanno parte del mio patrimonio valoriale” ma “io non scimmiotto Trump” o altri, “noi siamo in Italia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

