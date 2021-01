Supercoppa femminile 2020 2021 | La Juventus batte la Fiorentina ed è campione

Leggi su sportface

(Di domenica 10 gennaio 2021) Nella finale disi affrontanoe Roma. Le bianconere, dopo la vittoria contro la Roma per 2-1 nella semifinale affrontano la formazione viola che, nonostante le numerose assenze, è riuscita ad imporsi sul Milan per 2-1 nello scorso turno. La partita finisce 2-0 grazie alla doppietta della solita Barbara Bonansea e laalza nuovamente la coppa. Nel primo tempo partita un po’ timida da parte di entrambe le formazioni e poche occasioni. Le conclusioni più pericolose sono delle bianconere che, al 22? si rendono realmente per la prima volta nella partita grazie alla girata di Hurtig su traversone di Bonansea. Bravissima Schroffenegger a deviare in calcio d’angolo. Nell’unica vera occasione per la viola, Sabatino è frettolosa nel cercare la ...