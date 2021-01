Rai, alta tensione, Ranucci (Report) replica a Calogero Mannino: «Lo querelo, dice il falso» (Di domenica 10 gennaio 2021) “Calogero Mannino dice il falso sulla nostra trasmissione. Noi in trasmissione abbiamo detto chiaramente che l’ex ministro era stato assolto. Non so perché si dia voce a chi dice il falso senza prima fare un controllo su ciò che è stato trasmesso da Report”. La lite tra Ranucci e Calogero Mannino finirà in tribunale Sigfrido Ranucci reagisce così alle dichiarazioni dell’ex ministro del Mezzogiorno. Calogero Mannino ha criticato Report dicendo che la trasmissione avrebbe “ignorato” la sua assoluzione. “Non è affatto vero”, sottolinea Ranucci. “Noi abbiamo dato conto dell’assoluzione di Mannino. E mi ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 gennaio 2021) “ilsulla nostra trasmissione. Noi in trasmissione abbiamo detto chiaramente che l’ex ministro era stato assolto. Non so perché si dia voce a chiilsenza prima fare un controllo su ciò che è stato trasmesso da”. La lite trafinirà in tribunale Sigfridoreagisce così alle dichiarazioni dell’ex ministro del Mezzogiorno.ha criticatondo che la trasmissione avrebbe “ignorato” la sua assoluzione. “Non è affatto vero”, sottolinea. “Noi abbiamo dato conto dell’assoluzione di. E mi ...

