Quelli che Il Calcio domenica 10 gennaio su Rai 2, ospite Clementino (Di domenica 10 gennaio 2021) Quelli che il Calcio gli ospiti di domenica 10 gennaio, gli ospiti della puntata con tante partite Nuovo appuntamento con Quelli che il Calcio domenica 10 gennaio per raccontare una nuova giornata di Calcio tra partite già giocate, quelle delle 15 e quelle che si giocheranno in serata. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran accoglieranno diversi ospiti in studio e in collegamento, per seguire tutte le partite del turno di campionato e non solo. Gli ospiti del 10 gennaio domenica 10 gennaio la giornata si apre con Roma – Inter alla 12:30 di cui la trasmissione seguirà le fasi finali. Ci saranno in studio a Quelli che il Calcio il rapper e tifoso ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 10 gennaio 2021)che ilgli ospiti di10, gli ospiti della puntata con tante partite Nuovo appuntamento conche il10per raccontare una nuova giornata ditra partite già giocate, quelle delle 15 e quelle che si giocheranno in serata. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran accoglieranno diversi ospiti in studio e in collegamento, per seguire tutte le partite del turno di campionato e non solo. Gli ospiti del 1010la giornata si apre con Roma – Inter alla 12:30 di cui la trasmissione seguirà le fasi finali. Ci saranno in studio ache ilil rapper e tifoso ...

borghi_claudio : Non c'è niente da fare. Anche oggi a Sky ennesima conferma. LA questione italiana è che TROPPA TROPPA TROPPA gente… - AlbertoBagnai : Uno dei motivi per cui blocco a prescindere quelli che sbavano stimah e ammore nei miei riguardi è che io non vogli… - Tg3web : Nel Varesotto, due gruppi rivali di giovanissimi si sono dati appuntamento sui social e poi hanno dato vita ad una… - fragolamirtillo : RT @Mr_Ozymandias: Quindi i sanitari che rifiutano il vaccino andrebbero allontanati,l dal loro lavoro, quelli che studiano coreografie neg… - VaeVictis : Queste parole vanno incise nell’oro! Quelli come me presto saranno disoccupati, ma in compenso avrete Gliesperti ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelli che A "Quelli che il calcio" ospite Clementino RAI - Radiotelevisione Italiana “Il mio sogno è costruire una nuova scuola superiore nella città dei papi”

"Il mio sogno è costruire una nuova scuola superiore nella città dei papi". Bilanci 2020 - E' l'obiettivo del presidente della provincia Pietro Nocchi: "Abbiamo la possibilità economica" ...

Milano, il folle gioco di due ragazzini: si tagliano le labbra per assomigliare a Joker

Una 14enne è arrivata al pronto soccorso con profondi tagli che dagli angoli della bocca si allungano sul viso. L’amico di poco più grande anche lui ferito: denunciato a piede libero per il nuovo reat ...

"Il mio sogno è costruire una nuova scuola superiore nella città dei papi". Bilanci 2020 - E' l'obiettivo del presidente della provincia Pietro Nocchi: "Abbiamo la possibilità economica" ...Una 14enne è arrivata al pronto soccorso con profondi tagli che dagli angoli della bocca si allungano sul viso. L’amico di poco più grande anche lui ferito: denunciato a piede libero per il nuovo reat ...