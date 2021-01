Problemi di digestione? ecco le tisane che aiutano a digerire (Di domenica 10 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Acidità e bruciore di stomaco, così come stitichezza e gonfiore, sono disturbi molto comuni, che possono causare fastidi in particolar modo dopo i pasti, durante il processo digestivo. La cattiva digestione può essere dovuta ad un’alimentazione scorretta, allo stress, ad una cattiva masticazione o semplicemente ad un pasto più abbondante del solito. Scopriamo insieme quali sono le migliori tisane per digerire bene. Tisana alla camomilla Uno studio pubblicato sull’Iranian Journal of Pharmaceutical Research ha evidenziato la capacità di ridurre le secrezioni acide dello stomaco e di contrastare le ulcere gastriche. Tisana all’ibisco Apprezzata per il sapore deciso, ha effetti antivirali, contrasta l’ipertensione, ha poteri antiossidanti ed è, non in ultimo, alleata della digestione; ... Leggi su improntaunika (Di domenica 10 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Acidità e bruciore di stomaco, così come stitichezza e gonfiore, sono disturbi molto comuni, che possono causare fastidi in particolar modo dopo i pasti, durante il processo digestivo. La cattivapuò essere dovuta ad un’alimentazione scorretta, allo stress, ad una cattiva masticazione o semplicemente ad un pasto più abbondante del solito. Scopriamo insieme quali sono le miglioriperbene. Tisana alla camomilla Uno studio pubblicato sull’Iranian Journal of Pharmaceutical Research ha evidenziato la capacità di ridurre le secrezioni acide dello stomaco e di contrastare le ulcere gastriche. Tisana all’ibisco Apprezzata per il sapore deciso, ha effetti antivirali, contrasta l’ipertensione, ha poteri antiossidanti ed è, non in ultimo, alleata della; ...

