Polizia Locale: nel fine settimana oltre 4mila controlli (Di domenica 10 gennaio 2021) CRONACA DI ROMA – Tutela salute pubblica, oltre 4mila controlli della Polizia Locale nel fine settimana. Scattato provvedimento di chiusura per un minimarket recidivo, già sanzionato in precedenza per inosservanza regole anti contagio Sono più di 4mila i controlli eseguiti dalla Polizia Locale in questo fine settimana sul territorio capitolino, con una vigilanza particolare che ha riguardato il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio. Come già avvenuto nella serata di venerdì in diverse località della Capitale, anche nel tardo pomeriggio di ieri le pattuglie hanno dovuto isolare temporaneamente alcune aree, soprattutto a Trastevere, a causa ...

