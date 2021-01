Pirlo: «Siamo la Juventus. Dobbiamo vincere contro l’Inter» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Sassuolo. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 NON vincere PER FORZA CON l’Inter – «Siamo la Juventus, abbiamo la pressione di vincere tutte le partite. Non ci deve importare la classifica: Dobbiamo concentrarci su noi stessi perché ogni partita è una finale. Poi vedremo dove saremo arrivati». CLASSIFICA – «L’importante è guardare a noi stessi. vincere questa sera era ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vintoil Sassuolo: le sue dichiarazioni Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vintoil Sassuolo. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 NONPER FORZA CON– «la, abbiamo la pressione ditutte le partite. Non ci deve importare la classifica:concentrarci su noi stessi perché ogni partita è una finale. Poi vedremo dove saremo arrivati». CLASSIFICA – «L’importante è guardare a noi stessi.questa sera era ...

