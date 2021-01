Oumuamua | troppe stranezze | ora c’è chi si gioca la carriera per definirlo ‘spazzatura aliena’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 gennaio 2021) Vi ricordate di, il “messaggero che viene da lontano che arriva per primo”? Il 6 settembre 2017 a.C. (ante Covid), i responsabili del telescopio Pan-Starrs-1 (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) alle Hawaii lo avvistano che sta entrando nel nostro sistema solare proveniente da Vega, stella distante 25 anni luce. Viaggia alla velocità di circa 32 km al secondo. Nell’avvicinarsi al Sole la sua velocità aumenta, grazie all’accelerazione causata dall’attrazione esercitata dalla forza di gravità della nostra stella. Il 9 settembre 2017 la sua traiettoria lo porta nel punto più vicino al Sole. Nei giorni successivi, i tanti che lo stanno osservando si aspettano di misurare una diminuzione della sua velocità, visto che si sta allontanando dal Sole e la sua forza di gravità, agendo ora in verso opposto, deve causarne la decelerazione. Banale ...