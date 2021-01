NBA 2020 2021 | le classifiche aggiornate delle due conference

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ledella regular season NBA. Al via la stagione regolare leggermente ridotta: ogni franchigia, infatti, disputerà 72 partite. Un calendario che non inficerà la possibilità degli atleti di partecipare alle prossime Olimpiadi: le NBA Finals, infatti, termineranno alcuni giorni prima, se non addirittura il giorno prima l’inizio della rassegna. Per quanto riguarda la questione parquet, i Los Angeles Lakers sono in pole position: nella bolla di Orlando, in ottobre, si sono guadagnati non solo l’anello contro gli Heat, ma hanno soprattutto legittimato il ruolo di favoriti unanimi per la stagione. Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Miami Heat, Denver Nuggets e Boston Celtics sono tuttavia pronte a impedire a LeBron James e compagni un possibile repeat: un repeat che ...

sassu_giovanni : #rispetto grande coach grande uomo. - AroundTheGameIT : 10 nuovi protagonisti da tenere d’occhio nella Regular Season 2020/21 #AroundTheGame #NBA - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Curry guida ancora i Golden State Warriors, i Los Angeles Lakers tornano alla vittoria ?????? Ecco i risultati della notte… - Eurosport_IT : Curry guida ancora i Golden State Warriors, i Los Angeles Lakers tornano alla vittoria ?????? Ecco i risultati della… - sportface2016 : #NBA Gli highlights di Los Angeles Lakers-Chicago Bulls 117-115, i gialloviola la spuntano anche privi di Davis -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2020

Kysre Gondrezick scored 14 of her 24 points in the first half and West Virginia routed No. 17 Texas 92-58 on Saturday night, snapping the Longhorns' ...SACRAMENTO -- Ten games into the 2020-21 season, and the Kings are searching for answers. They’ve had strong moments offensively, but the defensive issues are becoming too much to overcome. Saturday's ...