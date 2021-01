Napoli, in dodici dentro un bed&breakfast per festeggiare il compleanno: multati (Di domenica 10 gennaio 2021) Festeggiavano il compleanno di un amico in dodici, dentro la stanza di un bed&breakfast, tutti senza mascherina. Così a Napoli una dozzina di ragazzi, tra i 21 e i 30 anni, è stata denunciata per disturbo del riposo e multata per non aver rispettato le normative anti-Covid. Alcuni di loro avevano anche precedenti penali. A scoprire la festa, gli agenti del commissariato Decumani e dell’ufficio Prevenzione generale, a cui sono stati segnalati schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalla una stanza di un b&b in via Paladino. Una volta entrati, i poliziotti hanno sorpreso i dodici che stavano festeggiando in barba alle normative anti-Covid. Uno scenario simile a quello che i poliziotti di Milano si sono trovati davanti, nella notte del 8 gennaio, quando – chiamati per tre volte dai vicini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Festeggiavano ildi un amico inla stanza di un bed&breakfast, tutti senza mascherina. Così auna dozzina di ragazzi, tra i 21 e i 30 anni, è stata denunciata per disturbo del riposo e multata per non aver rispettato le normative anti-Covid. Alcuni di loro avevano anche precedenti penali. A scoprire la festa, gli agenti del commissariato Decumani e dell’ufficio Prevenzione generale, a cui sono stati segnalati schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalla una stanza di un b&b in via Paladino. Una volta entrati, i poliziotti hanno sorpreso iche stavano festeggiando in barba alle normative anti-Covid. Uno scenario simile a quello che i poliziotti di Milano si sono trovati davanti, nella notte del 8 gennaio, quando – chiamati per tre volte dai vicini ...

Roseinfiore : RT @fattoquotidiano: Napoli, in dodici dentro un bed&breakfast per festeggiare il compleanno: multati - soniabetz1 : RT @fattoquotidiano: Napoli, in dodici dentro un bed&breakfast per festeggiare il compleanno: multati - vendutoschifoso : RT @fattoquotidiano: Napoli, in dodici dentro un bed&breakfast per festeggiare il compleanno: multati - TheRenry : RT @fattoquotidiano: Napoli, in dodici dentro un bed&breakfast per festeggiare il compleanno: multati - fattoquotidiano : Napoli, in dodici dentro un bed&breakfast per festeggiare il compleanno: multati -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dodici Napoli, in dodici dentro un bed&breakfast per festeggiare il compleanno: multati Il Fatto Quotidiano Napoli, in dodici dentro un bed&breakfast per festeggiare il compleanno: multati

Festeggiavano il compleanno di un amico in dodici, dentro la stanza di un bed&breakfast, tutti senza mascherina. Così a Napoli una dozzina di ragazzi, tra i 21 e i 30 anni, è stata denunciata per dist ...

LIVE - Udinese-Napoli, pre-partita: azzurri a caccia del riscatto degli attaccanti!

premi F5 o aggiorna la pagina e seguire il live. La sfida di quest'oggi verrà una di fronte all'altra due squadre con evidenti problemi realizzativi. Nonostante il Napoli sia pri ...

Festeggiavano il compleanno di un amico in dodici, dentro la stanza di un bed&breakfast, tutti senza mascherina. Così a Napoli una dozzina di ragazzi, tra i 21 e i 30 anni, è stata denunciata per dist ...premi F5 o aggiorna la pagina e seguire il live. La sfida di quest'oggi verrà una di fronte all'altra due squadre con evidenti problemi realizzativi. Nonostante il Napoli sia pri ...