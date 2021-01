(Di domenica 10 gennaio 2021) “nonpiù unal 25°” è la notizia del giorno. Sappiamo bene che, Vice Presidente degli USA, in passato si era dichiarato scettico riguardo alla“nucleare” alla crisi. Sappiamo dalla CNN chesemplicemente non ha dato risposta o seguito alla proposta di Nancy Pelosi di procedere con l’esautoramento dalle funzioni del Presidente degli USA, per poi schierarsi pubblicamente su una linea morbida di pacificazione nazionale. Ma il sette Gennaio è ormai lontano anni luce. Le premesse del cambio di rotta In soli quattro giorni dal 6 Gennaio Trump è riuscito nell’opera di distruggere ogni sua credibilità. Le ondivaghe e quasi cerchiobottistiche dichiarazioni social, dove a messaggi ...

Mike Pence non esclude più un ricorso al 25° emendamento come soluzione estrema. Scopri di più su Bufale, il sito contro la disinformazione, le bufale e l’allarmismo che dilaga in rete.Intanto Trump non avrebbe ordinato le bandiere a mezz'asta per l'agente di polizia ucciso durante l'assalto a Capitol Hill.