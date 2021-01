LIVE Juventus-Sassuolo 1-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Defrel riporta i suoi in parità nonostante l’inferiorità numerica!

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Ancorad’angolo per ilche,numerica, si sta esprimendo su altissimilli. 58? GOOOOOOOOOL!!! Azione collettiva del, assist di Traorè e poi ci pensacon un destro a giro pazzesco! 55? Colpo di testa debole di Bonucci, la palla è facilmente controllata da Consigli. 54?d’angolo per la. 53? Ramsey prova il cross in area, ma la difesa delsi fa trovare pronto. 51? GOOOOOOOL! Destro di collo pazzesco per Danilo, che l’ultimo gol l’aveva segnato proprio contro il! 49? Prova la conclusione dalla distanza Bonucci, ma la palla finisce ...