Benedetta Rossi svela ai suoi fan il trucco che utilizza per lucidare l’acciaio. Ecco il suo ingrediente segreto (Di domenica 10 gennaio 2021) Piano piano Benedetta Rossi sta tornando sui social dopo la pausa che aveva deciso di prendersi per stare più vicina alla famiglia, e così torna a dispensare ricette e consigli ai suoi numerosi follower come quello di prendersi cura delle superfici d’acciaio presenti nelle nostre cucine, che siano stoviglie o piani di lavoro. Ingredienti casalinghi Così in una delle sue Insta Stories ha consigliato di andare a cercare i consigli scritti sul suo sito dove leggiamo Anche io mi ritrovo a pulire e lucidare piani e stoviglie in acciaio che con l’uso e il tempo tendono a opacizzarsi. Zia Giulietta mi ha insegnato delle soluzioni facili e naturali (i classici rimedi della nonna!) per rimuovere aloni e lucidare l’acciaio senza bisogno di detergenti specifici. Ho pensato quindi ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 10 gennaio 2021) Piano pianosta tornando sui social dopo la pausa che aveva deciso di prendersi per stare più vicina alla famiglia, e così torna a dispensare ricette e consigli ainumerosi follower come quello di prendersi cura delle superfici d’acciaio presenti nelle nostre cucine, che siano stoviglie o piani di lavoro. Ingredienti casalinghi Così in una delle sue Insta Stories ha consigliato di andare a cercare i consigli scritti sul suo sito dove leggiamo Anche io mi ritrovo a pulire epiani e stoviglie in acciaio che con l’uso e il tempo tendono a opacizzarsi. Zia Giulietta mi ha insegnato delle soluzioni facili e naturali (i classici rimedi della nonna!) per rimuovere aloni esenza bisogno di detergenti specifici. Ho pensato quindi ...

