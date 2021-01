Vinci Casa sabato 9 gennaio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di sabato 9 gennaio 2021) Vinci Casa sabato 9 gennaio 2021. L’estrazione di sabato 09/01/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, sabato 9 gennaio ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 gennaio 2021). L’estrazione di09/01/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera....

carloalberto52 : @FrancescaCphoto @Specialcla Un mio amico, anni fa (c’era ancora la lira), con un gratta e vinci da poco o nulla vi… - hsvansz : se prendi i ciclisti in pieno, vinci 100 punti niall fossi in te mi chiuderei in casa - WillDormer_ : @JBP_OfficialTW Se vinci e non offri prima ingrassi poi ti strozzi Si dice così dalle parti mie. Che poi non so tut… - scemochileggeah : Stefania: io l’anno scorso ho guardato anche gli 24H per Adriana, sapete c’era Adriana ADRIANA AMORE VIENI IN CAS… - eva_vinci : @andreacaged @missylasissi @miss_hellfire01 @ExposeASissyCom Hai ragione. Ma oggi ho approfittato di ancora uno str… -