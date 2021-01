Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: l’abbraccio in pista, «sempre» (Di sabato 9 gennaio 2021) Sole e motori. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si trovano attualmente in Bahrain, dove il pilota pesarese è tornato in pista in vista della 12 Ore del Golfo, una gara di endurance alla quale parteciperà insieme all’amico Uccio e al fratello Luca Marin. Non due, bensì quattro ruote per il Dottore, che ha assaggiato l’asfalto del circuito di Sakhir con la sua Ferrari 488 GT3, sotto gli occhi della dolce metà. Leggi su vanityfair (Di sabato 9 gennaio 2021) Sole e motori. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si trovano attualmente in Bahrain, dove il pilota pesarese è tornato in pista in vista della 12 Ore del Golfo, una gara di endurance alla quale parteciperà insieme all’amico Uccio e al fratello Luca Marin. Non due, bensì quattro ruote per il Dottore, che ha assaggiato l’asfalto del circuito di Sakhir con la sua Ferrari 488 GT3, sotto gli occhi della dolce metà.

