Un morto e quattro turisti intrappolati dentro una cascata ghiacciata (Di sabato 9 gennaio 2021) Un turista è rimasto ucciso e 4 sono rimasti intrappolati dentro una cascata ghiacciata dopo che un blocco è collassato su se stesso. Siamo in Russia, e la cascata è la Vilyuchinsky, conosciuta anche come Tsar Icicle. Alcuni testimoni, racconta il Daily Mail, hanno visto un bambino gravemente ferito dai blocchi di ghiaccio e altri feriti sono stati tratti in salvo. "Una persona è morta, e quattro persone sono rimaste intrappolate nel ghiaccio", fa sapere l'ufficio stampa del dipartimento di emergenza regionale. Un elicottero con a bordo personale medico e investigatori si trova ora nella zona. La cascata di ghiaccio, di oltre 40 metri, è una tra le attrazioni turistiche più frequentate del far east russo.

Ultime Notizie dalla rete : morto quattro Un morto e quattro turisti intrappolati dentro una cascata ghiacciata Il Fatto Quotidiano Imola, contagi decuplicati nella seconda fase e sei nuovi decessi

IMOLA. Continuano a crescere i contagi e alla lista nera della pandemia si sono aggiunti ieri anche altri sei decessi. Il bollettino di ieri Su 426 tamponi ...

Covid Umbria, quattro morti e 295 nuovi positivi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: il bollettino di sabato 9 gennaio

Quattro morti , 295 nuovi casi su 3568 tamponi effettuati per un tasso di positività dell'8.3%: sono i numeri che emergono dal ...

